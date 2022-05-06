Суд заочно арестовал Невзорова по делу о распространении фейков о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом). Ему инкриминируют распространение фейков о вооружённых силах России, передаёт РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — сообщили в пресс-службе суда.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное делу по части 2 статье 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. По данным следствия, 19 марта он опубликовал на своём канале в YouTube информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.