Зеленский предоставил журналисту Невзорову и его жене гражданство МВД Украины сообщило о предоставлении гражданства Александру Невзорову и его жене

Фото: Александр Невзоров/Социальные сети

Александр Невзоров

Российскому журналисту Александру Невзорову (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в соцсетях. Ранее днём стало известно, что журналист вместе с супругой подавали соответствующие документы в конце апреля.

Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной, — написал Геращенко.

Он также поблагодарил журналиста за «смелость и честность».

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. 28 апреля стало известно,что он вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.