Медиаменеджер и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» с иронией прокомментировала публикацию бывшего коллеги, экс-журналиста RT Антона Красовского о намерении неонацистов убить ее. Тот заявил, что за покушение на телеведущую «дал бы не больше трехсот». Собчак при этом вспомнила бывшую подругу, журналистку и блогера Нику Белоцерковскую (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).
До этого ФСБ сообщила, что СБУ пообещала за убийство 1,5 млн рублей.
Жду такого же сообщения от Ники Белоцерковской. Чтобы был фулл-хаус, — написала Собчак.
Красовский при этом в своей публикации отметил, что на вторую жертву покушения, главреда RT Маргариту Симоньян, «еще не накопил».
Собчак также поблагодарила сотрудников спецслужб, «если это все правда». В противном случае она назвала попытку поставить ее в один ряд с Симоньян подлостью.
Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — заявила телеведущая.
Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».