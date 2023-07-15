Собчак обратила внимание на цену ее убийства, озвученную Красовским Собчак с иронией отметила, что Красовский дал бы за покушение на нее «не больше трехсот»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Медиаменеджер и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» с иронией прокомментировала публикацию бывшего коллеги, экс-журналиста RT Антона Красовского о намерении неонацистов убить ее. Тот заявил, что за покушение на телеведущую «дал бы не больше трехсот». Собчак при этом вспомнила бывшую подругу, журналистку и блогера Нику Белоцерковскую (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

До этого ФСБ сообщила, что СБУ пообещала за убийство 1,5 млн рублей.

Жду такого же сообщения от Ники Белоцерковской. Чтобы был фулл-хаус, — написала Собчак.

Красовский при этом в своей публикации отметил, что на вторую жертву покушения, главреда RT Маргариту Симоньян, «еще не накопил».

Собчак также поблагодарила сотрудников спецслужб, «если это все правда». В противном случае она назвала попытку поставить ее в один ряд с Симоньян подлостью.

Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — заявила телеведущая.

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».