ФСБ спасла Симоньян и Собчак: как это было, кто и зачем хотел их убить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, говорится на официальном сайте ФСБ. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88». Подробности произошедшего — заявления пойманных и сумма гонорара — в материале NEWS.ru.

Где и когда поймали пытавшихся убить Симоньян и Собчак

По данным ФСБ РФ, российские спецслужбы предотвратили попытки убийства Симоньян и Собчак. В пресс-релизе ФСБ говорится, что 14 июля 2023 в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств.

Ведомство уточнило, что в ходе следственных действий у пойманных подозреваемых изъяли: автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Какой гонорар обещали неонацистам

По информации ФСБ, за каждое убийство неонацистам «Параграфа-88» обещали по 1,5 млн рублей. Силовики отметили, что преступления готовились по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). В сообщении ФСБ отмечается, что СК РФ в отношении задержанных планирует возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Федеральная служба безопасности добавила, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Что говорят участники «Параграфа-88»

Принадлежащий Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что соратники неонацистов из группировки «Параграф-88» подтвердили факт задержания участников организации, «но не их цели — Ксению Собчак и Маргариту Симоньян».

Издание отметило, что на вопрос о сотрудничестве с СБУ в «Параграфе» заявили, что они не являются «заукринцами и тем более трансукраинцами», но признали, что «друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был».

«Осторожно, новости» также рассказал, что после задержания «Параграф-88» объявил о самороспуске и переходе своих членов в другие неонацистские организации, т.к. один «из соратников не обеспокоился о своей безопасности и мог подставить всю группу».

Позже RT опубликовал видео допроса одного из подозреваемых — предположительно основателя «Параграфа-88», а также фото изъятого оружия и нацисткой атрибутики. На кадрах юноша заявил, что его зовут Михаил Балашов.

По словам задержанного, он проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги. После планировалась передачу ему оружия от куратора.

В публикации «Осторожно, новости» также говорится, что в Басманный суд Москвы доставили шестерых человек, в том числе 18-летнего Михаила Балашова. Ресурс также заявил, что один из задержанных — «рязанский правый активист», отсидевший четыре года по экстремистской статье Егор Савельев.

По информации издания, в 2018-м о его пропаже заявили родственники, рассказав, что юноша ушел из дома и не вернулся, поисками занимался рязанский отряд «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что его в этот момент задержали в Тульской области по делу о покушении на убийство, но суд сначала отказался его арестовывать, а 1 января 2019-го апелляция «все-таки отправила его в СИЗО.

Позднее к обвинению прибавилось ещё одно — о призывах к экстремизму. Из мест заключения Савельев должен был выйти в 2022 году. Сейчас он ждёт заседания в Басманному суде, уже по новому обвинению

Как отреагировала Симоньян

На сообщение ФСБ РФ о предотвращении покушения отреагировала в личном Telegram-блоге Маргарита Симоньян:

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», — написала Симоньян.

Как отреагировала Собчак

Ассистентка Собчак Елена Лось не стала комментировать NEWS.ru обстоятельства произошедшего.

«Абсолютно не в курсе, не могу вам ничего сказать по этому поводу. Честно вам скажу, без комментариев», — сказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Сенатор Цеков объяснил, почему Киев охотился на Симоньян и Собчак

CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса, сообщил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на предотвращение покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он отметил, что ранее угрозы с расправами поступали от начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

«Симоньян занимает пророссийскую позицию, очень жестко оценивает руководства Украины и ВСУ по отношению к гражданским лицам и пленным. Обе они очень известны, Киев решил сосредоточиться на знаменитостях. Вот такое получилось ныне территориальное образование из предавших свое прошлое русских людей, обслуживающих США, считая, что могут действовать таким образом. Хотели выслужиться перед Западом ради поддержки. Всех граждан РФ надо защищать», — сказал он.

Он также поблагодарил российских силовиков за предотвращение преступлений против Собчак и Симоньян.

Российские медийные лица рискуют, так как говорят неудобную для Запада правду

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил NEWS.ru, что спецслужбы РФ работают на максимальном режиме, предотвращая покушения на журналистов. Об эффективности деятельности ФСБ и их коллег, по мнению парламентария, говорит спасение Симоньян, Собчак, а также телеведущего Владимира Соловьева.

«Мы боремся не за землю, не с украинцами, а за право русского народа существовать, за право быть самостоятельной и независимой страной, за право сохранить свои культурные традиции и не быть очередной колонией США. Увы, такая борьба опасна для медийных лиц в России, потому что они говорят неудобную для Запада правду. Полагаю, что все взрослые люди и понимают риски, свою ответственность, а наши спецслужбы лучшие в мире и сделают всё, чтобы предотвратить и другие теракты или покушения», — отметил Чернышов.

Каких еще российских журналистов пытались убить по заказу Киева

В Нижегородской области 6 мая автомобиль писателя и телеведущего Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел его в действие дистанционно.

Позже Прилепин рассказал, что накануне покушения видел убийцу в лесу, когда гулял с собаками. По словам писателя, тогда он обратил внимание, что незнакомый мужчина слишком резко свернул с дороги.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Прилепина орденом Мужества. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта Шубина.

В апреле 2022-го ФСБ объявила о задержании группы участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на телеведущего Владимира Соловьева по заказу СБУ. Отмечалось, что у злоумышленников обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже СБУ отвергла причастность к планированию убийства.

Впервые о подготовке покушения на Соловьева стало известно на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, когда президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, которые планировали нападение на российского журналиста. По его словам, террористы работали при участии и западных спецслужб, включая ЦРУ.

Кроме того, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Симоньян и других журналистов, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, писало РИА Новости. По сообщениям агентства, злоумышленники планировали покушение на телеведущих Ольгу Скабееву и Евгения Попова, а также на режиссера Тиграна Кеосаяна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов

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