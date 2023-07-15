Исполнитель покушения на Симоньян и Собчак рассказал о подготовке убийства RT опубликовало видео с допроса исполнителя покушения на Симоньян и Собчак

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Маргарита Симоньян

Предполагаемый исполнитель заказа на убийство главреда «России сегодня» Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак во время допроса рассказал о слежке за одной из потенциальных жертв, сообщает RT. На опубликованном видео задержанный также признался, что ждал от куратора деньги и оружие.

Нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который должен был мне оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужбы, — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Ассистентка Собчак не стала комментировать ситуацию. При этом Симоньян выразила благодарность российским правоохранительным ведомствам.