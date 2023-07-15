В Москве началось заседание суда по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Басманный суд Москвы решает вопрос избрания меры пресечения для шестерых молодых людей, которые подозреваются в подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова. По ее словам, которые приводит Business FM, заседания уже ведутся.

В настоящее время идут судебные заседания, — сказала она.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.

Ассистентка Собчак не стала комментировать ситуацию. При этом Симоньян выразила благодарность российским правоохранительным ведомствам.