Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества Александра Шубина, погибшего в результате теракта с подрывом автомобиля Прилепина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.