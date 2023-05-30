«Резко свернул с дороги»: Прилепин рассказал о встрече с убийцей Прилепин заявил, что видел покушавшегося на него накануне теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин, рассказывая о покушении на него, заявил в интервью NEWS.ru, что встретил убийцу накануне происшествия. По его словам, неизвестный резко свернул с дороги, чтобы не встречаться с будущей жертвой.

Убийцу я видел за день до [покушения] в лесу, когда гулял с собаками. Но тут нет никакой мистики. Просто я его увидел и подумал, что он слишком резко свернул с дороги. Но так как на праздники в нашу деревню приезжает много разного народа, то я через десять минут про него забыл, — сообщил Прилепин.

Он добавил, что не видит в этом никакой мистики, поскольку его неоднократно предупреждали о возможном покушении.

Подробнее о неудавшемся покушении читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.