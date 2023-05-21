Прилепин начал проходить реабилитацию

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина/ТАСС

Писатель Захар Прилепин начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций, сообщает его пресс-служба в Telegram. По словам представителей писателя, сейчас он занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное. При этом он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

Состояние Захара Прилепина стабильное. Пока что по рекомендации врачей он еще остаётся в палате интенсивной терапии. Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели. В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК, — говорится в сообщении.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин погиб на месте. Прилепин после уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел в пассажирском кресле.

12 мая сам писатель рассказал, что его повторно прооперировали. По его словам, операция продлилась четыре с половиной часа. 19 мая Прилепину успешно провели третью операцию.