Президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая намеревалась совершить нападение на российских журналистов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в подготовке этой группы принимали участие «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».

Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешёл к попыткам убийства российских журналистов. Нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, — рассказал президент.

Также стало известно, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева.

25 апреля сотрудники ФСБ предотвратили в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта. Его подготовкой занимался сторонник группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он был задержан.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли теракт на железной дороге в Крыму. Его подготовкой также занимался сторонник ИГ. По данным ФСБ, он действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.