СБУ отвергла обвинения в планировании заказного убийства Соловьёва

СБУ отрицает причастность к планированию убийства тележурналиста Владимира Соловьёва, в котором её обвиняет российская сторона, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ответственность за организацию покушения телеведущий возложил на президента Украины Владимира Зеленского. По словам Соловьёва, украинский лидер «угрожал ему напрямую».

СБУ не имеет никаких планов по убийству Соловьёва. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в «продуктах» собственной низкопробной пропагандистской деятельности, — заявили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при задержании вместе с оружием, боеприпасами, наркотиками и нацистской символикой. ФСБ объявила о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на тележурналиста стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина.

В организации преступления Соловьёв обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам телеведущего, «угрожал ему напрямую». Тележурналист апеллировал к своему еврейскому происхождению, предположив, что причина заказного убийства кроется неприязни на национальной почве.