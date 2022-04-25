ФСБ задержала неонацистов, готовивших заказное убийство Соловьёва

ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5.
Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом, — пояснили в ведомстве.