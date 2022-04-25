ФСБ задержала неонацистов, готовивших заказное убийство Соловьёва

Пьяный учитель врезался в дерево, катая учеников на арендованной машине возле озера Глухое рядом с Екатеринбургом, сообщает «КП-Екатеринбург». Подростки сидели сзади и не были пристёгнуты, их доставили в больницу. Два 14-летних мальчика получили травмы головы, 15-летняя девочка — травмы головы и перелом бедра.

31-летний водитель заявил сотрудникам ГИБДД, что Volkswagen Polo он арендовал, ехал со скоростью около 70 км/ч и не заметил поворот. Его проверили на алкогольное опьянение, и мужчина оказался нетрезв. По...