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Происшествия

ФСБ задержала неонацистов, готовивших заказное убийство Соловьёва

14:06, 25 апреля 2022
ФСБ задержала неонацистов, готовивших заказное убийство Соловьёва
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ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5. 

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом, — пояснили в ведомстве. 

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