Названа сумма вознаграждения СБУ за убийства Собчак и Симоньян ФСБ: СБУ пообещала вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за убийство Собчак и Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

СБУ пообещала по 1,5 млн рублей за убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и убийство журналистки Ксении Собчак, сообщила РИА Новости в пресс-службе ФСБ. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.

В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, — рассказали в ведомстве.

15 июля стало известно, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на журналисток. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение.

6 мая в Нижегородской области автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.