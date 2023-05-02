Юрист объяснил, с чем связана блокировка счетов компаний жены Джигана Юрист Хаминский: блокировка счетов компаний жены Джигана не связана с неуплатой налогов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оксана Самойлова

Блокировка счетов двух компаний модели Оксаны Самойловой не связана с неуплатой налогов, сообщил в комментарии «Известиям» налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил это тем, что счета самой Самойловой как физического лица и индивидуального предпринимателя не заблокированы.

У налоговых органов имеется только два основания для блокировки счетов налогоплательщиков. Это неуплата налогов и неподача или несвоевременная подача налоговой декларации. Обе компании Самойловой за последние два года показывали нулевую выручку. Никаких налоговых обязательств, кроме нескольких судебных разбирательств на совершенно незначительные суммы, у них не было, — заявил Хаминский.

Федеральная налоговая служба приостановила операции фирм ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл», принадлежащих Самойловой. Все они занимаются оптовой и розничной продажей одежды.

По разным данным, под волну проверок крупных блогеров со стороны налоговой попадут от 7 до 32 инлюэнсеров, среди которых супруги Чекалины, Александра Митрошина и Елена Блиновская.