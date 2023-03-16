У блогера Лерчек арестовали счета и имущество

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Валерия Чекалина с мужем

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) арестовали счета и имущество, сообщает Telegram-канал Mash. Канал передает, что теперь Чекалина не имеет доступа к недвижимости, автомобилям и средствам личной фирмы «Би ФИТ», чтобы она не смогла «рассчитаться и замять дело».

По данным Mash, Лерчек готова заплатить 311 млн рублей налогов, из-за неуплаты которых на нее и завели дело. Для этого, сообщает канал, блогер открыла новый счет в банке, куда поступают деньги за новые марафоны, так как старые арестованы.

Журналисты также предполагают, что три из восьми заявителей отказались от претензий из-за опасений, что затем проверят их же доходы.

Во время обысков в особняке супружеской пары блогеров Чекалиных были обнаружены автомобили Gelandewagen, Porsche, Mercedes, Audi и BMW. Кроме того, в доме нашли загранпаспорта, паспорт США, валюту наличными и восемь килограммов чистого золота 999-й пробы.

Супруг Лерчек Артем объяснил происхождение восьми килограммов золота тем, что их выдали в банке вместо замороженных на счетах долларов.

7 марта Лерчек были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей.