Муж Лерчек объяснил, откуда взялись 10 загранпаспортов и слитки золота Муж Лерчек объяснил наличие восьми килограммов золота личными накоплениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, что найденные в их особняке 10 загранпаспортов принадлежат членам их семьи — у каждого по два. Кроме того, муж девушки объяснил и происхождение восьми килограммов золота: их Чекалину, по его словам, выдали в банке вместо замороженных на счетах долларов.

Из того, что видели, про десять паспортов: у нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта — это 10 паспортов. Про восемь килограммов золота — это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов дали золотом, — объяснил Чекалин.

7 марта Лерчек были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 миллионов рублей.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь предположил, что блогеру грозит еще одно уголовное дело. По словам юриста, девушку могут привлечь к ответственности за отмывание денег.