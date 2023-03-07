Против Лерчек могут возбудить новое уголовное дело Адвокат Жорин: против Лерчек могут возбудить дело об отмывании денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия и Артем Чекалины

Блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, грозит еще одно уголовное дело, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, девушку могут привлечь к ответственности за отмывание денег.

Из данного уголовного дела могут возникнуть и другие. В частности, по статье 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Там уже наказание до семи лет в виде лишения свободы и высокая вероятность получить наказание, связанное с лишением свободы реальным, — сказал Жорин.

Он добавил, что если уголовное дело будет возбуждено по статье исключительно 198 УК РФ, то «это не сильно критично». Правозащитник объяснил это тем, что, во-первых, статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы и, согласно судебной практике, зачастую оно условное, а, во-вторых, если лицо добровольно погасило налоговую задолженность, штрафы и пени, то оно освобождается от ответственности.

Ранее в прокуратуре Москвы пояснили, что Чекалина при пособничестве своего супруга Артема уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость «за период 3,4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г., на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером». Сейчас девушке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а ее мужу — по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов).