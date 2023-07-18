Суд арестовал более 20 объектов недвижимости по делу Блиновской Пресненский суд арестовал 21 объект недвижимости в Москве, Ярославле и Подмосковье по делу Блиновской

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Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов на сумму около 1 млрд рублей арестовал 21 объект недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на источник в суде. По его данным, под арест подпали объекты недвижимости в Москве, Ярославской и Московский области, а также два машино-места. В данный момент Блиновская находится под домашним арестом.

Постановлением Пресненского суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места, — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что меры приняты в отношении как элитных квартир в центре столицы и в Ярославле, так и в отношении нежилых помещений в Москве и области.

Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом отмечается, что Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.

В конце июня Пресненский районный суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста Блиновской на один месяц — до 26 июля. В ходе судебного заседания, прошедшего 21 июня, блогер полностью признала свою вину. Она также подчеркнула, что активно сотрудничает со Следственным комитетом в рамках расследования.