«Королеву марафонов» Блиновскую задержали за неуплату налогов Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты 918 млн рублей налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей при попытке уехать из России на арендованном автомобиле, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов.

В результате указанных преступных действий Блиновской и неустановленных лиц за 2019-2021 гг. не уплачены налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц в общей сумме более 918 млн рублей, — говорится в сообщении.

Более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, блогер легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, купив оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также товары для фирмы сестры супруга. Кроме того, она оплатила услуги неназванного артиста, который исполнил «музыкальные произведения по месту ее жительства», и провела праздник в августе 2022 года. В тот период блогер арендовала отель в Греции для празднования своего 41-летия.

Отмечается, что при задержании у Блиновской были найдены билеты для вылета за рубеж.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 миллионов рублей.