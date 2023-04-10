Блогеров-тренеров могут обязать получать лицензии Депутат ГД Лантратова предложила лицензировать деятельность блогеров-тренеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры-тренеры, продающие свои курсы в Сети, должны получать лицензии на деятельность, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Предложение о регулировании деятельности таких блогеров депутат направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». По ее словам, идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов.

Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александры Митрошиной (120 млн рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера, — говорится в тексте обращения Лантратовой.

По ее словам, в российском медиапространстве появился термин «инфоцыганство», который характеризует деятельность блогеров-тренеров, продающих тренинги. Депутат отметила, что зачастую такие блогеры не имеют профильного образования и могут использовать «деструктивные психологические практики».

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что уголовные дела против блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Александры Митрошиной — звенья одной кампании по «обелению» доходов блогосферы. Он добавил, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения, открывают ИП на знакомых, родственников, водителей, тем самым нарушая закон.