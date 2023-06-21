Блиновская в суде полностью признала свою вину

Блогер Елена Блиновская заявила в суде, что полностью признала вину по делу о неуплате налогов, передает «Коммерсант». Она также отметила, что начала активно сотрудничать со Следственным комитетом.

На заседании по продлению меры пресечения блогера, также стало известно, что Блиновская выплатила 30 миллионов рублей в рамках дела о неуплате 918 миллинов рублей налогов. Всего у нее было арестовано 35 иностранных счетов.

27 апреля Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей блогер легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года, утверждают в СК.

В незаконной деятельности блогера были задействованы ее супруг и их знакомые. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 мая сообщил, что Блиновская в рамках уголовного дела выплатила лишь 10 млн рублей. Он назвал эту сумму мизерной в отношении всего долга перед государством.