Блиновской продлили домашний арест на месяц

Фото: Прокуратура Москвы

Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ей срока домашнего ареста

Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест блогерше и коучу Елене Блиновской на месяц — до 26 июля, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры г. Москвы Пресненский районный суд продлил Елене Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июля 2023 года, — говорится в сообщении прокуратуры.

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На заседании стало известно, что она выплатила 30 миллионов рублей в рамках дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Всего у нее было арестовано 35 иностранных счетов.

Следствие обвиняет коуча «Марафонов желаний» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных неправовым способом. Блиновская признала вину и сотрудничает со следствием.

27 апреля Блиновская намеревалась покинуть Россию, узнав о возможном задержании. Полиция остановила коуча на арендованном автомобиле на границе с Белоруссией. Предполагается, что она собиралась уехать из России в Литву через сухопутную границу в Белоруссии.