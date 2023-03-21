СКР завел дело на блогера Митрошину СКР возбудил дело против блогера Митрошиной за уклонение от уплаты налогов на 120 млн рублей

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Александра Митрошина

СКР возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается на сайте московского главка ведомства. По его данным, блогер задолжала государству более 120 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Митрошина в 2020–2022 годах, будучи индивидуальным предпринимателем, вела образовательные курсы. При этом она получила доход, существенно превышающий лимит применяемой ей упрощенной системой налогообложения. Вместо перехода на общую систему налогообложения и для сокрытия доходов блогер организовала перевод средств от своей деятельности на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей, — говорится в сообщении.

В рамках расследования у Митрошиной и других лиц, которые могут быть ее сообщниками, проведены обыски. Следствие проверяет их на возможную причастность к другим противоправным деяниям.

Ранее сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин (Артемчек) обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Кроме того, на блогеров завели дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. Предполагается, что они отмыли свыше 130 млн рублей.