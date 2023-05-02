Налоговая заблокировала счета двух компаний Самойловой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Хип-хоп исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой

Федеральной налоговой службой приостановлены операции двух фирм, принадлежащих блогеру и модели Оксане Самойловой, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Речь идет о компаниях ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл».

Перечисленные предприятия Самойловой занимаются продажей одежды как в розницу, так и оптом.

По данным Telegram-канала «112», под масштабную налоговую проверку попали семь блогеров-миллионников, включая Валерию Чекалину, Александру Митрошину и Елену Блиновскую, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. У них заблокированы счета. Не исключено, что материалы из налоговой будут переданы в Следственный комитет.

Telegram-канал Mash сообщает, что разбирательство коснется 32 блогеров. По данным канала, среди подозреваемых также блогер Дина Саева.

Ранее под домашний арест по делу об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов попала коуч Елена Блиновская. 30 апреля сообщалось, что Блиновская может оказаться в СИЗО из-за активности ее менеджеров в социальных сетях, продающих ее информационные продукты.