Школьниц заставляли раздеваться за билеты на концерт известной блогерши «Осторожно, Москва»: школьниц заставляли присылать интимные фото за билеты на концерт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве ищут администраторов чата, в котором школьниц заставляли присылать интимные фото и видео, сообщил Telegram-канала «Осторожно, Москва». Девочкам, которые превзойдут остальных, обещали билеты на концерт 13-летней певицы и блогерши Миланы Хаметовой.

О развратном чате узнала мама одной из девочек из Новой Москвы. Она заметила, что дочь начала часто сидеть в телефоне и надолго закрывалась в ванной, а когда мама брала ее смартфон, начинала нервничать. Женщина решила изучить гаджет дочери и увидела чат в Telegram, в котором было около 20 девочек 11–13 лет, а также их интимные фото и видео.

Прочитав переписку в чате и выслушав рассказ дочери, женщина узнала, что неизвестные давали школьницам задание присылать откровенные снимки и за это якобы начисляли им баллы. Набравшим больше всего очков обещали подарить билеты на концерт популярной среди детей певицы и блогерши Хаметовой, у которой больше 5,5 млн подписчиков на YouTube.

Администраторы чата также угрожали девочкам, что разошлют их интимные фото родителям и друзьям, если они перестанут присылать новые нюдсы. Мать школьницы сразу обратилась в полицию, теперь правоохранители устанавливают личности участников чата, а также тех, кто шантажировал детей их откровенными селфи.

Ранее в Москве обнаружили «школу секса» для девочек 10–11 лет, в которой злоумышленники давали детям задания в чате и заставляли записывать интимные видео, за которые ставили оценки. Это обнаружила мать одной из девочек, которая состояла в чате около трех недель.