Педофилы создали «Школу секса», где ставили детям оценки за интимные фото В Москве педофилы организовали «Школу секса» для девочек, где ставили оценки за интимные фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько мужчин организовали «Школу секса» для девочек 10-11 лет, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, злоумышленники давали детям задания в чате и заставляли записывать интимные видео, за которые потом ставили виртуальные оценки.

«Школу секса» обнаружила мама одной из девочек. Она решила проверить телефон дочери и увидела в галерее интимное видео ребенка. Кроме того, женщина нашла откровенные переписки девочки с незнакомыми мужчинами, присылавшими ребенку обнаженные фотографии, а затем нашла групповой чат под названием «Школа секса».

В беседе состояла не только дочь москвички, но и другие ровесницы ее ребенка. С ними общались пятеро мужчин, среди которых особенно выделялся один, поскольку, судя по сообщениям, именно он задавал детям «уроки».

Дочь женщины честно призналась, что сидит в чате уже около трех недель. Пока точно неясно, как девочки и остальные дети попали в беседу. Правоохранители пытаются найти «учителей» из «школы».

Ранее школьница из Иркутской области через несколько месяцев общения выпросила у двух сверстников интимные видео и начала их шантажировать. 13-летняя девочка отправила ролики в школьную группу, где их увидели учителя и рассказали родителям детей, которые, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.