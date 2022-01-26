Иркутская школьница шантажировала сверстников их интимными видео

Школьница из Иркутской области через несколько месяцев общения выпросила у двух сверстников интимные видео и начала их шантажировать, сообщает «КП-Иркутск». 13-летняя девочка отправила ролики в школьную группу, где их увидели учителя и рассказали родителям учеников, которые, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

Она попросила мальчика, чтобы они с другом скинули ей свои интимные видео. Те выполнили её просьбу, и каждый отправил свои ролики. После чего школьница начала шантажировать их этими фотографиями и видео, — рассказал источник в местных правоохранительных органах.

Родители мальчиков подали заявление в полицию, где также рассматривают версию, что с её аккаунта писал неизвестный. Пока не уточняется, какую меру наказания могут применить к школьнице.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист ярославского «Локомотива» Рид Буше, шантажируя 12-летнюю девочку видеозаписями, принудил её к оральному сексу. На тот момент спортсмену было 17 лет, сейчас ему грозит тюремное заключение. Буше сознался в преступлении, но подал заявление о переквалификации дела по более мягкой статье.

До этого психолог Ольга Демидова рассказала, что за травлю школьников в ответе те, кто унижает других и кто не замечает этого. Она объяснила, что защитить ребёнка от травли помогут его уверенность в себе и доверие в семье. Если же проблема уже возникла, ребёнок должен чувствовать, что она будет решена, заключила психолог.