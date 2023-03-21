Утаила 120 млн налогов: кто такая блогер Митрошина, сколько зарабатывает СКР считает Митрошину причастной к уклонению от неуплаты налогов на сумму более 120 млн рублей

Фото: vk.com/alexandramitroshina_vk

Александра Митрошина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следователей, девушка задолжала государству более 120 млн рублей. В рамках расследования у блогера и других лиц, которые могут быть ее сообщниками, проведены обыски. Кто такая Митрошина, сколько она зарабатывает и где она сейчас — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Митрошину

Согласно материалам уголовного дела, 27-летняя Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, вела образовательные курсы. С октября 2020-го по май 2022 года она получила доход больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения. Следователи считают, что вместо перехода на общую систему налогообложения и для сокрытия доходов блогер организовала перевод средств от своей деятельности на аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом, по данным СКР, Митрошина не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 120 млн рублей.

Следователи также проверяют Митрошину на причастность к другим экономическим преступлениям. Сама блогер пока не комментировала предъявленные ей обвинения.

Фото: vk.com/alexandramitroshina_vk Александра Митрошина

Что известно о блогере Митрошиной

Александра Митрошина получила известность в интернете как «умный блогер». Она родилась в Петрозаводске, где жила до шести лет, затем переехала вместе с родителями в Москву. У нее есть черный пояс по карате. В 2015 году Митрошина окончила факультет журналистики МГУ, после поступила в магистратуру ВШЭ по направлению «Медиапроизводство в креативных индустриях»

Митрошина имеет более 4,2 млн подписчиков в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена, ее владелец компания Meta признана экстремистской организацией). Блог она создала в 2011 году. Сначала она писала про гаджеты, путешествия, но темой, которая принесла ей популярность, стал фитнес. Блогер рассказывала о своих тренировках, питании, выкладывала фото того, как меняется ее тело.

В своем микроблоге она учит зарабатывать, организует форумы и тренинги. В аккаунте блогера во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга». В своих постах девушка рассказывает о том, как эффективно продавать товары и услуги в соцсетях, «создавать мощную онлайн-бизнес-систему и при этом успевать жить».

Саша Митрошина пишет книги про фитнес, домашние тренировки и питание, активно продвигает интернет-канал, разрабатывает курсы по эффективному ведению личных и бизнес-страниц в соцсетях.

Сколько и на чем она зарабатывает

СМИ подсчитали, что ежемесячный доход Митрошиной может составлять порядка 5 млн рублей. Реклама в соцсетях, по данным Forbes, не основная статья ее дохода. Блогер рассказывала, что в 2021 году личные проекты принесли ей 303 млн рублей — почти в два раза больше, чем годом ранее. Среди них — обучающие конференции «INSTAПРОЖЕКТОР 2», «Проявись 2.0», «Инсталогия 3.0» и другие. Telegram-канал Митрошиной «Коты, шапки, я не беременная» насчитывает более 257 тысяч подписчиков.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на Митрошину официально зарегистрирована одна компания — ООО «Инновационные технологии для блогеров», годовой доход которой составляет около 7,5 млн рублей. При этом ее курсы стоят от пяти до 110 тысяч рублей. Также, по данным SHOT, до 2022 года Митрошина была совладельцем ООО «Тынеодна». Доход этой компании был порядка 11 млн рублей. В России блогерша, по информации SHOT, успела купить несколько квартир.

Где сейчас находится Саша Митрошина

По данным СМИ, в начале марта 2022 года Митрошина уехала из России в ОАЭ и купила квартиру в Дубае: жилье обошлось ей в $300 тысяч. Сама блогер поясняла, что квартира нужна ей для получения резидентства ОАЭ (аналог вида на жительство в России).

Каких еще блогеров обвиняют в неуплате налогов

В начале марта блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин (Артемчек) обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Также на блогеров завели дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. По версии следствия, супруги отмыли свыше 130 млн рублей.

Неужели все блогеры прячут налоги?

Адвокат Сергей Жорин, комментируя новость о возбуждении уголовного дела против Саши Митрошиной, отметил в своем Telegram-канале странность: она написал, что «эту схему используют многие блогеры долгие годы, но до недавнего времени их никто не трогал».