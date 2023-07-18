Жена Погребняка хочет отсудить детей и алименты: фото пары до развода

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Павел и Мария Погребняк

Жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода, запись о регистрации заявления появилась в картотеке Преображенского районного суда города Москвы. Дата заседания пока не назначена.

По данным Mash, девушка просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество.

По данным KP.RU, Погребняк и Шаталова обвенчались в 2006 году в Томске, а в 2009 году они поженились. Мария отмечала, что их отношения не обходились без ревности, ссор и недопониманий, однако через некоторое время супруги «остывали». В апреле 2023 года футболист ушел из семьи.

Фото Павла Погребняка и Марии Шаталовой до развода — в галерее NEWS.