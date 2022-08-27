«Хоть себе не ври!»: Погребняк пристыдила Тарасова за хайп на Бузовой Погребняк назвала предложение Тарасова Бузовой попыткой вновь заработать на бывшей жене

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мария Погребняк

Мария Погребняк отреагировала на публичное предложение Дмитрия Тарасова бывшей жене Ольге Бузовой поучаствовать в его новом бизнес-проекте. Продюсера возмутило, что не успев написать экс-супруге, футболист тут же растиражировал это в СМИ. Свое возмущение блогер выразила в Telegram-канале.

«Личное — непубличное», — именно так говорил Дима Тарасов (бывший муж Бузовой, так понятнее) о своей жизни с Олей, именно по этой причине, с его слов, подал на развод. И что, ты, Дим, теперь делаешь? Пишешь сообщение Оле, но даже не дождавшись ответа, сообщаешь о его содержании СМИ, это же хайп чистой воды! — пристыдила спортсмена Погребняк.

Продюсер, как и сама Бузова, попросила Тарасова оставить Ольгу в покое, она возмущена, что к хайпу на телеведущей присоединилась еще и нынешняя жена футболиста. Одно радует, отмечает многодетная мать, теперь вся страна узнает, кто же из супругов был прав — и это, конечно, Ольга.

Дима предлагает Оле перемирие, а ведь войну затеял именно он! Дима, это ведь именно ты слил фотки своей жены в Интернет! Ты более трех лет уничтожал ее репутацию. Сейчас ты даже не нашел в себе силы извиниться за все, что совершил, но побежал к Ольге за помощью. Хоть себе не ври, опять ты на ней хотел заработать, не получится! — обличила Тарасова подруга Бузовой.

Мария Погребняк уверена, что бывший муж еще долго не отцепится от Ольги и вновь попытается с ней связаться. Потому что все, что Тарасов зарабатывает на рекламных контрактах — это достижение не его, а экс-ведущей «Дома-2». Хотя именно спортсмен упрекал бывшую жену, что она много времени уделяет соцсетям — упрекал тем, чем сейчас пользуется и на что живет.

Диме давно пора сказать спасибо, что Оля кормит всю его большую семью, ведь сейчас он хорошо зарабатывает на рекламе в соцсетях, где для поднятия охватов периодически, в разделе «вопрос-ответ» поднимают тему Оли, еще и песни ее слушает! — высказал возмущение Погребняк.

Ране сама Ольга Бузова ответила на прозвучавшее публично предложение бывшего мужа «подзаработать» вместе на его новом бизнес-проекте. Артистка припомнила бывшему возлюбленному все обиды и унижения и тяжелое расставание.