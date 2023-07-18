Жена Павла Погребняка потребовала развода через суд

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк

Жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Девушка просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество. Дата судебного заседания пока не назначена.

По данным KP.RU, Погребняк и Шаталова обвенчались в 2006 году в Томске, а в 2009 году они поженились. Мария отмечала, что их отношения не обходились без ревности, ссор и недопониманий, однако через некоторое время супруги «остывали». В апреле 2023 года футболист ушел из семьи. При этом подчеркивается, что сама Шаталова опровергала слухи об изменах футболиста, утверждая, что они продолжают жить вместе.

Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду, — отвечала она журналистам.

Шаталова известна участием в шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Помимо нее, до финала сезона дошли актриса Наталья Бардо и музыкант Александр ST. Отмечается, что победителем шоу оказался именно автор песни «Луи Луи». Он получит главный приз в размере 5 млн рублей.