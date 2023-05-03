Блогер Митрошина сообщила, что погасила задолженность перед налоговой

Фото: vk.com/alexandramitroshina

Александра Митрошина

Блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате 120 млн рублей налогов, заявила, что погасила основную задолженность перед налоговой инспекцией, передает RT. Она отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам взаимоотношений с ФНС.

Я признаю свою ошибку, и, действительно, некоторые налоги были недоуплачены, — подтвердила Митрошина.

Ранее СМИ также сообщали, что Митрошина погасила всю задолженность по налогам от доходов, которые она имеет со своих блогов.

Дело против Митрошиной завели в марте по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что блогер с 2020 года не предприняла каких-либо попыток оплатить налог с продаж своего курса по самообразованию. В квартире Митрошиной были проведены обыски.

Митрошина имеет более 4,2 млн подписчиков в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена, ее владелец компания Meta признана экстремистской организацией). С 2011 года она писала про гаджеты, путешествия, но темой, которая принесла ей популярность, стал фитнес. Блогер рассказывала о своих тренировках, питании, выкладывала фото того, как меняется ее тело.