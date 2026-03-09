Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 марта 2026 года

9 марта 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 марта 2026 года

Самым известным мартовским праздником является Международный женский день. Однако и последующий день, 9 марта, заслуживает внимания. На эту дату приходится сразу несколько интересных и совершенно непохожих праздников. Расскажем о них поподробнее и заодно выясним, что можно и нельзя делать в этот день.

9 марта — выходной или нет

Предваряя разговор о праздниках 9 марта 2026 года, скажем пару слов о том, как россияне отдыхают в начале весны. Благодаря Международному женскому дню жителям РФ гарантированы длинные выходные. Понедельник, 9 марта, входит в их число. Этот день официально считается нерабочим.

Если сотрудник все же вынужден работать 9 марта, ему положен двойной оклад. При желании работник может отказаться от удвоенных выплат в пользу отгула в любой другой день месяца.

Вышесказанное не касается сменщиков. Смена, пришедшаяся на 9 марта 2026 года, оплачивается в стандартном размере.

Праздники в марте 2026 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обретение главы Иоанна Предтечи — православный праздник 9 марта

Отвлечемся от светских праздников и обратимся к церковному календарю. 9 марта в России — праздник первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, — христианский проповедник, предсказавший явление Мессии, крестивший Иисуса Христа в Иордане и призывавший иудеев к покаянию. По велению галилейского тетрарха Ирода Антипы он был заключен в тюрьму. После этого проповедник принял мученическую смерть: по наущению дочери и жены тетрарха он был обезглавлен.

Благочестивая служанка Иродиады втайне захоронила голову святого на Елеонской горе. Годами позже эти земли перешли во владения некоего вельможи Иннокентия. По его приказу на горе началось строительство церкви. Во время подготовки фундамента и была найдена часть мощей Крестителя. Так состоялось первое Обретение главы Иоанна Предтечи. По велению Иннокентия голова проповедника хранилась в возведенной церкви. Однако со смертью вельможи постройка пришла в запустение.

Церковный праздник 9 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во второй раз голову святого обрели только в 452 году. К тому времени она была перезахоронена близ сирийского города Емесса. Неподалеку от города возвели монастырь. Однажды на архимандрита обители снизошло видение, в котором сам Креститель указал на место сохранения его мощей. Так голова была обнаружена и перенесена сначала в Емессу, а позже — в Константинополь. Это событие осталось в истории христианства как второе Обретение главы Иоанна Предтечи.

Сегодня верующие поминают святого проповедника, вознося к нему молитву. Иоанна Предтечу просят о поддержке в посте, помощи в обретении истинного пути, укреплении веры.

Международный праздник 9 марта 2026 года

Продолжаем говорить про праздники 9 марта 2026 года. На этот раз обратимся к светскому календарю. Девятое число — время музыки и благотворительности: в этот день справляют Всемирный день диджея.

Праздник диджеев 9 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздник отмечают с начала нулевых. Инициатива по его учреждению принадлежала благотворительной организации Nordoff-Robbins. Компания исследовала положительное воздействие музыки на здоровье детей и взрослых. Она обратилась к Всемирному фонду диджеев с предложением организовать благотворительный праздник. Его суть заключалась в проведении музыкальных мероприятий, выручка с которых направлялась на благотворительность.

Всемирный фонд диджеев поддержал эту идею. Первый благотворительный фестиваль прошел 9 марта. Мероприятие имело резонанс и вскоре привлекло внимание ЮНЕСКО. В результате уже в 2002 году День диджея приобрел статус международного праздника. В этот день проводятся концерты, рейвы, музыкальные батлы, средства с которых направляются на лечение и реабилитацию тяжелобольных.

Какие события произошли 9 марта

Мы разобрались с вопросом, какой праздник выпадает на 9 марта. Теперь поговорим о том, чем еще примечательна эта дата. На девятое число марта пришлись следующие исторические события:

Традиции праздника 9 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1617 — заключен Столбовской мир: Новгород возвращен России, и Русско-шведская война подошла к концу;

1797 — в СПб заложено основание императорского дворца, сегодня известного как Михайловский;

1901 — опубликовано решение Синода, согласно которому Лев Толстой был отлучен от РПЦ;

1939 — Шаболовский телецентр пустил в эфир фильм о XVIII съезде ВКП: это был первый в СССР случай выхода телепередачи в эфир;

1959 — в США на ярмарке игрушек впервые представили куклу Барби;

1990 — в Берлине началось обсуждение восстановления единства Германии.

Кто из знаменитостей родился 9 марта

Мы уже поговорили про церковный праздник 9 марта в России. Было сказано и про благотворительные ивенты, проводящиеся девятого числа. Чем же еще примечательна эта дата?

9 марта родилось много именитых личностей: от политдеятелей и военных до творцов и ученых. В их числе:

Леланд Стэнфорд (1824–1893) — политик и предприниматель, основавший Стэнфордский университет;

Филипп Голощекин (1879–1941) — революционер, принимал участие в организации расстрела царской семьи;

Вячеслав Молотов (1890–1986) — революционер, политический деятель, народный комиссар иностранных дел СССР, министр иностранных дел СССР;

Говард Эйкен (1900–1973) — математик, разработчик одного из первых электромеханических компьютеров;

Мирча Элиаде (1907–1986) — философ, литератор, историк религии;

Александр Константинов (1910–1994) — полковник пограничных войск, Герой СССР;

Александр Феклисов (1914–2007) — разведчик, Герой РФ;

Юрий Гагарин (1934–1968) — первый в мире космонавт, Герой СССР;

Ульяна Семенова (р.1952) — баскетболистка, чемпионка мира, мастер спорта СССР;

Жюльет Бинош (р.1964) — актриса, обладательница «Оскара»;

Валери Лемерсье (р.1964) — актриса, обладательница «Оскара»;

Дни рождения 9 марта: Жюльет Бинош Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именины 9 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 9 марта 2026 года. Напоследок осталось сказать про именины. Девятого числа празднуют День ангела:

Иван;

Иларион.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 9 марта. На это число выпадает два совершенно непохожих торжества. Однако, несмотря на колоссальную разницу, они имеют нечто общее. А именно — традицию заниматься благотворительностью. 9 марта — самый подходящий день для подаяний и донатов в благотворительные фонды.

Ранее мы рассказывали, как правильно подготовить садовый инструмент к новому сезону.