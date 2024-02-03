«Перестал звонить»: сценарист «Афони» об обиде Куравлева, Кологривом и кино

Фото: Сергей Фадеичев/ ITAR-TASS

Леонид Куравлев

Александр Бородянский написал сценарии почти к 100 картинам, многие из них стали классикой советского и российского кинематографа: «Афоня» с Леонидом Куравлевым, «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» с Евгением Евстигнеевым, «Курьер», «Ворошиловский стрелок» и другие. 3 февраля ему исполнилось 80 лет. Незадолго до юбилея Бородянский дал эксклюзивное интервью NEWS.ru.

За что на Бородянского обиделся Куравлев

— Действительно ли главную роль в фильме «Афоня» мог сыграть Владимир Высоцкий? Или это легенда?

— Когда я писал сценарий, то представлял Никулина молодого. А когда Данелия (режиссер картины. — NEWS.ru) решил снимать, то на пробы приходило огромное количество актеров. В том числе и Высоцкий. Была даже идея у Данелии, чтобы главный герой — Афоня — играл на гитаре и пел. Ну в итоге выбрали Леню Куравлева.

Мы с ним даже семьями дружили, праздники вместе отмечали. И когда перепивали, то Нина — жена Лени — как даст, бывало, ему подзатыльник. Сидим — я, моя супруга Таня, Леня и Нина. Других посторонних не было. И Нина Лене как «выпишет» затрещину нежной женской рукой! Может, при совсем незнакомых людях бы она так и не сделала. Но мы-то были своими для них! Леня Нину и любил, и уважал, она держала его в тонусе. Лет за пять до ухода из жизни Куравлев обиделся на меня.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Режиссер и сценарист Александр Бородянский

— За что же?

— Был юбилей Данелии. Леня преподнес имениннику в подарок фотографию памятника Афоне, который в Ярославле поставили. А мне как сценаристу картины вручил второй такой же снимок в рамке. Я спокойно отношусь к таким атрибутам славы, но подумал, что повешу куда-нибудь дома на стену. А пока поставил рядом со стулом, на котором сидел за банкетным столом.

Я курил тогда еще. Поэтому каждые полчаса выходил на перекур. А портрет так и оставался возле стула, ну не таскать же его с собой, он внушительных размеров был. Ближе к концу вечера — Леня уже уехал домой — я снова вышел курить. Вернулся, а портрета нет. Убрали куда-то, может быть. Разыскивать не стал и отправился домой.

Леня на следующий день мне позвонил: «Ну что, ты фото в рамке повесил у себя?» Я объяснил ситуацию — что подарок «умыкнули», но сегодня позвоню в ресторан, вдруг нашелся. Куравлев расстроился: «Эх, ты!» Мол, не уследил. И он обиделся серьезно на меня, перестал звонить. Так и не общался до конца.

— В кинокругах говорили, что он в конце жизни стал замкнутым и мало с кем контактировал. Почему так?

— Его, конечно, подкосила смерть жены — Нина была главной женщиной его жизни, поддержкой и опорой. Да и сниматься практически перестали приглашать. И, видимо, он не видел уже никаких поводов для радости.

О Леонове, Гурченко, Машкове и Кологривом

— В «Афоне» также снимался народный артист СССР Евгений Леонов, каким он вам запомнился?

— Помню, я у него спросил: «Евгений Павлович, а почему вы согласились играть? Маленькая же роль, всего 5–7 сцен». Он удивился вопросу: «Саша, это же типичный советский человек, у нас полстраны таких. Мне интересны такие обыватели, мещане». А я же, когда писал, и не думал, что Коля — которого сыграл Леонов — «мещанин и у нас полстраны такие».

У советских артистов было особое отношение к своей профессии, к жизни, к зрителям: у Леонова, Лени Куравлева, Басилашвили, Джигарханяна... Перечислять тех, кого безмерно уважаю, могу долго. Та же Клара Лучко. Люся Гурченко — вроде экстравагантная, я тоже думал, эпатажная. А пообщавшись, понял и оценил: по-настоящему умная женщина, личность. Как объяснить, что такое личность? Для меня, если интересный человек, вот это и есть личность. Гундарева, Лучко, Куравлев, Леонов — все они личности.

Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС Актеры Леонид Вячеславович Куравлев в роли Афанасия Борщова и Евгений Павлович Леонов в роли Николая

— Из современных молодых артистов есть актер уровня Леонова, Евстигнеева, Куравлева? Под кого вам бы хотелось написать главную роль и сценарий фильма?

— Сложный вопрос. В сериалах сейчас играют одни и те же. Они как бы неплохие, но роли прописаны так, что и проявиться не может актер. А кроме того, я не очень хорошо знаю молодых. Назовите вы кого-нибудь.

— Павел Прилучный, например. Или Никита Кологривый, который стал популярным после сериала «Слово пацана».

— Прилучного я видел в «Мажоре», на мой взгляд, он блестяще сыграл. Других картин с его участием я не смотрел.

— А Константин Хабенский, Сергей Безруков, Владимир Машков?

— С Володей Машковым я дружил, потом жизнь развела, давно не виделись. Он — хороший актер.

Но, например, для артистов старой школы всегда была главной система Станиславского. Согласно ей, артист не изображает персонажа, а как бы становится им на некоторое время. Когда я пишу сценарий, как бы становлюсь каждым персонажем. Поэтому про женщин не пишу. Я не знаю женщин, правда, честное слово, не понимаю их.

На Западе с пиететом относятся к системе Станиславского, знают ее в интерпретации Михаила Чехова. И все актеры мирового уровня применяют ее в своих работах. Поэтому они интересные артисты.

А многие наши, особенно молодые, по моим наблюдениям, — я работал с молодежью на съемках и преподаю на сценарном факультете во ВГИКе — понятия не имеют, что за система. Станиславский для них заезженная какая-то телега.

Есть, наверное, интересные актеры, я не имею права говорить, что нет. Я их не видел просто. Вот вы назвали Кологривого. Он же нравится многим, наверное. Сколько ему лет?

— 29.

— Я читал его интервью, в которых делает разные громкие заявления. Мне почему-то кажется, что не будет он выдающимся актером с таким апломбом. Скромнее надо быть.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

«В „Вызове“ ясно, что ничего не может быть стоящего, 100% ширпотреб»

— Почти все современные режиссеры и артисты жалуются на то, что в кино не хватает достойных сценариев. Вы согласны или нет?

— Проблема же в том, как теперь учат сценаристов: должно быть «три акта, пять поворотов, арка, пять битов...». Это специализированные термины и обозначают состав структуры текста. Ко мне во ВГИКе как-то подошел достаточно известный автор и принялся жаловаться, что в его новом сценарии присутствуют и акты с поворотами и остальное — а режиссеры не берут почему-то экранизировать. Я прочитал и говорю: «Не берут, потому что неинтересный».

А ведь еще великий режиссер Бунюэль сказал: «В сценарии главное, чтобы зрителю было интересно». А философия, эстетика, глубокие мысли — это дело второе. Много у нас фильмов интересных?

— Нашумел, к примеру, «Слово пацана».

— Я пока не видел. Слышал, одни хвалят, а кто-то ругает. Никита Михалков сказал, что Жора Крыжовников — хороший режиссер. Я с Жорой не знаком. Но мне передавали коллеги, что он очень любит «Афоню».

— А «Вызов» смотрели?

— Почему я должен «Вызов» смотреть? Чем он мне может быть интересен? Я лучше поганый детектив посмотрю. Хоть буду отгадывать, кто убил. А в «Вызове» ясно, что ничего не может быть стоящего, 100% ширпотреб. Потому что ставка сделана на то, что в космосе снято кино. А если под землей снимут, тоже надо бежать смотреть? Какое имеет значение, где кино снято? Для меня странно даже, что люди это не понимают. Сюжет должен привлекать внимание зрителя, а не место съемки.

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва» Юлия Пересильд

— Сможет ли современный отечественный кинематограф стать интересным, на ваш взгляд?

— Шанс всегда есть. Должны прийти другие люди. А те, кто уже работает [в кинематографе], должны изменить свое отношение к профессии.

Я же сам снимался в кино несколько раз как артист. Есть фильм, в котором я играл сына Льва Толстого. Съемки проходили в Ялте, я отправился туда на поезде. В купе ехали три артиста, моложе меня. Не выпускали телефоны из рук. И разговоры одни и те же: о «бабках»: «Можно еще в рекламе успеть сняться, платят столько-то».

Мне стало так тоскливо. Потому что в те годы, когда я ездил на съемки, мы садились с артистами и начинали говорить о кино. О сценарии, о персонаже, о рисунке роли. Ссорились, ругались до искр. Про деньги вообще никто даже не заикался. В отличие от этих ребят. Я даже перешел в другой вагон, договорившись с проводником — там было свободное купе, один ехал. И думал о том, что в искусстве не может и не должно быть ни шаблонов, ни самолюбования.

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