Дмитрий Певцов объяснил отсутствие в современном кино великих артистов Народный артист РФ Певцов: актеры в России больше увлечены самолюбованием, чем профессией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гениальных артистов в отечественном кинематографе нет, потому что современные исполнители больше увлечены самолюбованием, чем профессией, объяснил народный артист России, депутат и первый зампредседателя комитета ГД по культуре Дмитрий Певцов. Как он подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, талантливые артисты «были и есть всегда», а вот актеров, которые любят «не себя и свои роли и свое место в искусстве», а страну и тех, для кого работают, «очень и очень мало».

Тех, кто живет в парадигме: «я — артист, давайте мне всё, весь свет на меня, смотрите, какой я гениальный», таких «Артистов Артистычей» сейчас огромное количество. Они суперпрофессиональными могут быть какое-то время. А потом о них забывают.... Но пока я не вижу [среди российских актеров] ни будущего Евгения Леонова, ни Анатолия Папанова, ни Инны Чуриковой. Вот они действительно были великими во всех смыслах, их не забывают и не забудут, — рассказал актер и парламентарий.

Секрет действительно великих и гениальных артистов, по мнению Певцова, заключается в том, чтобы любить не только себя и профессию, но и своих партнеров, зрителей, «Родину свою и мир, в котором существует». Зрители это чувствуют, за что и любят кумиров не только как артистов, но и как людей, уверен Певцов.

Ранее актер театра и кино Леонид Ярмольник в беседе с NEWS.ru отметил, что большинство современных российских фильмов наполнены мрачным смыслом, отсутствием выхода и бесперспективным отношением к жизни. По его мнению, упаднические картины отрицательно влияют на настроения зрителей, а при таком настрое сложно достичь победы.