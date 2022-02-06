Стало известно, как дети Куравлёва распорядятся наследством отца

Художник Никас Сафронов рассказал, как дети Куравлёва распорядятся наследством отца. Речь идёт о недвижимости, которая поровну достанется сыну и дочери актёра. Но сын артиста моет выкупить у сестры пятикомнатную квартиру в центре Москвы, высказал своё мнение Сафронов в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Художник уверен , что дети Куравлёва не будут конфликтовать из-за имущества и у них всё будет хорошо.

Возможно, сын Вася взял на себя всю эту историю. Сказал сестре, что квартиру она может оставить себе. Он бизнесмен. А может, сказал, что даст ей денег. Она может переехать из квартиры отца. Потому что там негатив, — пояснил свою точку зрения художник.

Ещё один объект, который попадает в наследственную массу, это дача в Подмосковье, которую детям артиста также предстоит делить поровну. Так художник развеял слухи о том, что между актёром и его дочерью были «не очень теплые» отношения". Особенно они усилились после того, как Екатерина не появилась на похоронах отца.

Однако, по словам Василия Куравлёва, его сестра очень тяжело переживает смерть отца, это отразилось даже на её здоровье. У дочери артиста подозревали коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что художник Никас Сафронов считает: на церемонии прощания с актёром Леонидом Куравлёвым присутствовало мало людей из-за отсутствия точной информации о дате и месте похорон. Он подчеркнул, что пытался безуспешно дозвониться до родственников артиста, чтобы уточнить информацию.