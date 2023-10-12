Психолог объяснила, почему россияне назвали Хабенского лучшим актером Психолог заявила, что Хабенский не играет в первых попавшихся фильмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Актеры Константин Хабенский и Владимир Машков не играют в первых попавшихся фильмах и дешевых мыльных операх, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым артисты названы лучшими. По мнению сексолога, оценка респондентов вполне ожидаема.

Машков, Хабенский — хорошие актеры, масштабные, не играют в первых попавшихся фильмах. Машков — экспрессивная личность и актер невероятно талантливый, полностью вживается в роль, а не играет в каких-то дешевых мыльных операх. То же самое можно сказать про Хабенского. Пересильд — очень мощная актриса. Результаты опроса закономерны, — заявила она.

По ее словам, когда артист импонирует, зритель назовет этого актера лучшим, пусть даже он сыграл всего в одном фильме. Другие же снимаются в тысячах фильмов и сериалов, но все равно раздражают всем — и голосом, и манерой поведения, отметила Миллер. Она добавила, что положительные эмоции вызывает деятельность актеров за пределами сцены или съемочной площадки, а также их заслуги.

Тот же Хабенский руководит благотворительным фондом — помогает детям и взрослым бороться с опухолями мозга. У него положительный образ, люди знают, что он творит добро абсолютно бескорыстно, созидает, — резюмировала она.

Ранее сегодня, 12 октября, ВЦИОМ сообщил, что лучшими российскими актерами в 2023 году стали Константин Хабенский и Юлия Пересильд. При этом лучшими российскими кинофильмами респонденты назвали «Чебурашку» и «Вызов».