Для россиян приготовили телепремьеры к юбилею Безрукова К юбилею Сергея Безрукова на ТВ пройдут премьеры сериала и фильма об актере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знаменитому российскому актеру, народному артисту РФ Сергею Безрукову 18 октября исполняется 50 лет. К юбилею на Первом канале выйдут две премьеры: с 16 по 19 октября запланирован показ многосерийного детектива «Бизон: Дело манекенщицы» с Безруковым в главной роли, а 21 октября зрители смогут увидеть большой документальный фильм «Чье сердце бьется громче» о жизни и творчестве артиста.

Генеральным продюсером сериала выступил Валерий Тодоровский, режиссером стал Сергей Чекалов. Действие фильма происходит в Москве в 1974 году. В Доме моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица. К расследованию приступает принципиальный следователь Кирилл Бессонов, который выясняет, что за блестящим фасадом мира моды происходит масса темных дел.

По словам Валерия Тодоровского, сценарий фильма создавался более пяти лет. Продюсер подчеркнул, что самым сложным было воссоздать атмосферу Москвы 1970-х, и художники, работавшие над картиной, справились с этой задачей.

Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, — рассказал Тодоровский.

Режиссер-постановщик Сергей Чекалов добавил, что сериал получился красивый, с яркой и динамичной историей, невероятными персонажами и серьезным главным героем. При этом, по его словам, многие элементы антуража авторам пришлось воссоздавать самостоятельно.

Действие сериала происходит в 1974 году. Во все щели ломилась западная культура, жесткий занавес все это блокировал. И это тоже часть этой истории. Это большой глянцевый костюмированный мир моды. <...> Главное ощущение внутри, я надеюсь, оно будет теплое, — отметил режиссер.

Исполнитель главной роли Сергей Безруков подчеркнул, что родился за год до описываемых в фильме событий, и на съемках ощутил полное воссоздание той эпохи, словно попал в детство.

Бизон — это прозвище моего героя, так его за глаза называют знакомые и коллеги, и не просто так, а за волевой характер и прямоту, за настойчивость и напор, когда дело касается расследования преступлений. <...> Для меня этот проект — очень интересная история и интересный образ, — признался актер.

Также на Первом канале 21 октября состоится премьера документального фильма «Чье сердце бьется громче», приуроченного к 50-летию Безрукова. Фильм представляет собой бэкстейдж со съемочных площадок и репетиций спектаклей, с кадрами хроники и семейного архива, в том числе восстановленные съемки студенческих работ с 16-летним Безруковым. Зрители увидят, из чего складываются будни артиста не только в театре, кино и на телевидении, но и как преподавателя, благотворителя и музыканта.

Ранее Сергей Безруков вошел в тройку лучших российских актеров, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В топ-3 мужского рейтинга попали также Константин Хабенский и Владимир Машков.