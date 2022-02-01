18+

Рубрики

Медиа

Архив

Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Культура

Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым

13:52, 01 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили сегодня, 1 февраля, на Троекуровском кладбище рядом с могилой его жены Нины, с которой он прожил более 50 лет. Прощание с ним прошло в Центральной клинической больнице. Актёр, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий» и других, умер 30 января на 86-м году жизни.

Актер, режиссёр, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов

Артём Соболев/NEWS.ru

Для поклонников артиста, ожидающих своей очереди проститься с кумиром, в фойе на экране включили фильм «Живёт такой парень», в котором Леонид Куравлёв сыграл главную роль

Артём Соболев/NEWS.ru

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий на траурной церемонии

Артём Соболев/NEWS.ru

Прощание с актёром Куравлёвым в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Сын актёра Леонида Куравлёва Василий на церемонии прощания со своим отцом в Центральной клинической больнице. Народный артист РСФСР, актёр Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни

Артём Соболев/NEWS.ru

Проститься с Леонидом Куравлёвым пришёл народный артист России Сергей Степанченко, он занял место рядом с сыном покойного актёра. Куравлёв и Степанченко вместе играли в сериале «Сыщики», который появился на телеэкранах в 2001 году

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр, режиссёр, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым

Артём Соболев/NEWS.ru

Прощание с актёром Куравлёвым в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым

Артём Соболев/NEWS.ru

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва после траурной церемонии

Артём Соболев/NEWS.ru

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым

Артём Соболев/NEWS.ru

Прощание с актёром Куравлёвым в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео