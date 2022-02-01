Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили сегодня, 1 февраля, на Троекуровском кладбище рядом с могилой его жены Нины, с которой он прожил более 50 лет. Прощание с ним прошло в Центральной клинической больнице. Актёр, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий» и других, умер 30 января на 86-м году жизни.
Актер, режиссёр, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов
Артём Соболев/NEWS.ru
Для поклонников артиста, ожидающих своей очереди проститься с кумиром, в фойе на экране включили фильм «Живёт такой парень», в котором Леонид Куравлёв сыграл главную роль
Артём Соболев/NEWS.ru
Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий на траурной церемонии
Артём Соболев/NEWS.ru
Прощание с актёром Куравлёвым в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Сын актёра Леонида Куравлёва Василий на церемонии прощания со своим отцом в Центральной клинической больнице. Народный артист РСФСР, актёр Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни
Артём Соболев/NEWS.ru
Проститься с Леонидом Куравлёвым пришёл народный артист России Сергей Степанченко, он занял место рядом с сыном покойного актёра. Куравлёв и Степанченко вместе играли в сериале «Сыщики», который появился на телеэкранах в 2001 году
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр, режиссёр, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым
Артём Соболев/NEWS.ru
Прощание с актёром Куравлёвым в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым
Артём Соболев/NEWS.ru
Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва после траурной церемонии
Артём Соболев/NEWS.ru
Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым
Артём Соболев/NEWS.ru
Прощание с актёром Куравлёвым в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru