Михалков назвал «говном» тех родителей, которые критикуют «Слово пацана» Михалков обругал родителей за критику фильма «Слово пацана»

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Никита Михалков

Критика фильма «Слово пацана» характеризует отношение родителей, а не мотивацию детей, считает советский и российский кинорежиссер Никита Михалков. По его мнению, сериал учит как раз тому, как подростки не должны себя вести, пишет ТАСС.

«Слово пацана» — это очень хорошая картина. И это картина как раз именно для того, чтобы рассказать о времени, к которому не надо приходить. Когда родители жалуются, что дети посмотрели и решили сделать то же самое, это значит, родители — говно. Они неправильно воспитывали своих детей. Дети должны понимать, что это нельзя, — приводит агентство слова режиссера.

Собеседник ТАСС отметил, что его коллега Жора Крыжовников не случайно добавил в одной из серий титры с судьбами героев. Михалков подчеркнул, что кто-то из этих ребят впоследствии был убит, а кто-то осужден.

Это должно отрезвлять. Это очень хорошо сделанная картина. И очень полезная, — сказал кинорежиссер.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что после съемок к нему «пришло узнавание». Он подчеркнул, что это коснулось не только роста интереса со стороны зрителей, но и актерской среды, а также «качества жизни», но качественных предложений в новых проектах больше не стало. При этом Зулькарнаев подчеркнул, что не должен пострадать как человек и актер.