Актер из «Слова пацана» раскрыл, как изменилась его жизнь после сериала Актер Зулькарнаев: после съемок в сериале «Слово пацана» стали узнавать

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Лев Зулькарнаев

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в эфире шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники», что после съемок к нему «пришло узнавание». Он подчеркнул, что это коснулось не только роста интереса со стороны зрителей, но и актерской среды. По его словам, также улучшилось качество жизни.

Технически [жизнь], конечно, как-то поменялась, ее качество. Появилась пара новых рубашек в гардеробе. Но если серьезно говорить, понятно, что пришло узнавание — и не только зрительское, но еще и цеховое, что тоже немаловажно, — рассказал актер.

Зулькарнаев отметил, что сейчас для него важно «не поддаваться этим изменениям». Он пояснил, что из-за новых обстоятельств жизни он сам не должен пострадать как человек и актер. Он также уточнил, что после выхода сериала качественных предложений в новых проектах больше поступать не стало.

Я бы не сказал, что качественно предложений пока сейчас стало больше. Я думаю, что это придет со временем, но у меня идут съемки и пробы. Я и раньше на это не жаловался, скажем так, — заключил актер.

Зулькарнаев ранее сообщил NEWS.ru, что сыграл человека с аутическим расстройством в приключенческом роудмуви «Она такая классная». Он подчеркнул, что для него это «очень важная работа».