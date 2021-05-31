«Дала по морде»: Поргина рассказала, за что Леонова ударила жена

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Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, в интервью Sobesednik.ru рассказала, за что однажды Евгений Леонов получил удар по лицу от своей супруги Ванды.

Поргина вспомнила их с Леоновым прогулки по рынку — продавцы угощали артиста просто так, без денег. В Кемерово же произошёл случай, когда он заставил жену сильно волноваться. Актёрам подарили раков, которых им сварили прямо по дороге к гостинице.

Мы под этих раков просидели всю ночь и вернулись на рассвете, когда нас уже искали с батогами в речке. Коля стоял бледный: «Я не знал, что сказать твоей маме». Ну а Ванда просто дала Леонову по морде и сказала: «Сволочь». — «Ну Вандочка, прости, ну нас раками кормили», — поделилась Поргина.

Она также отметила, что Леонов был актёром необыкновенной, солнечной доброты, который мог передать «всю человеческую боль и всю человеческую любовь», которые переполняли его.

Ранее певец и пианист Игорь Крутой рассказал, что первые шаги в столице ему, его первой супруге Елене и маленькому сыну Николаю давались очень тяжело. Их часто выгоняли со съёмного жилья из-за неуплаты. Помог семье начинающего музыканта актёр Евгений Леонов.