На Киев обрушились дроны-камикадзе: новости СВО на вечер 8 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: kyivoperativ/t.me

8 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды вооруженных сил продолжают вести наступление в западной части Артемовска. В ведомстве отметили, что бойцы Воздушно-десантных войск оказывают им содействие и сковывают противника на флангах.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону украинской армии в последних подконтрольных Киеву кварталах в западной части Артемовска. По сведениям канала, подразделения ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации. Минобороны эту информацию не комментировало.

Как сообщило позднее РИА Новости, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось взять штурмом здание у медицинского училища в западной части Артемовска. Вагнеровцы обстреляли здание и забросали его гранатами.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая столица подверглась самым массированным атакам дронов-камикадзе с начала российской военной спецоперации на Украине. По его словам, город атаковали 36 беспилотников, в результате были повреждены несколько зданий в Святошинском районе.

Фото: kyivoperativ/t.me Виталий Кличко

По словам начальника военной городской администрации Сергея Попко, в Киеве в результате удара по резервуару с дизельным топливом была повреждена газовая труба высокого давления, после чего возник пожар. Он подчеркнул, что газ был перекрыт. В Соломенском районе столицы были повреждены 15 грузовиков и пять легковых автомобилей.

Военкор Александр Сладков заявил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне СВО.

Украинские СМИ сообщили, что днем 8 мая в Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили склад техники и боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Балаклея Харьковской области. По данным ведомства, также в регионе была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик «Фурия». По данным канала, дрон уничтожили пограничники в 25 километрах от границы, в районе села Подгорное. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что три многоквартирных дома в Шебекино попали под обстрел ВСУ. По его словам, пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы. Осколки снаряда повредили окна и балконы домов.

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленской области рухнул беспилотник с камерой и Wi-Fi-модулем. По информации канала, взрывчатки на дроне не было. Полиция разыскивает гражданина, запустившего БПЛА. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военкор Андрей Коц сообщил, что предстоящее украинское контрнаступление с большой вероятностью провалится, поскольку ВСУ не хватает нужного количества бойцов. Он отметил, что сейчас в зоне военной спецоперации с российской и украинской сторон находится примерно равное количество сил, в то время как для наступления необходимо численное преимущество минимум в три раза.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян чудовищно. Он считает, что тем самым Буданов подтвердил причастность Киева к терактам.

Также Песков заявил, что отмена шествия «Бессмертного полка» и парадов в честь Дня Победы в России связана с мерами предосторожности. По его словам, это было необходимо сделать, поскольку России приходится иметь дело со страной — спонсором терроризма.

Суд в Нижегородской области избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца Александру Пермякову, который обвиняется в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Ранее ему были предъявлены обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.