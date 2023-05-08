Обвиняемого в покушении на Прилепина отправили в СИЗО

Фото: Генпрокуратура России

Суд в Нижегородской области избрал меру пресечения в виде ареста Александру Пермякову, который обвиняется в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. В СИЗО он проведет два месяца.

С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что держат на контроле ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на писателя.

Ранее стало известно, что СКР предъявил обвинения Пермякову по двум статьям — о терроризме и незаконном обороте оружия.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.