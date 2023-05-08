Подозреваемому в теракте против Прилепина предъявили обвинение Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлены обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте СКР. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.

ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), — говорится в сообщении.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. Пресс-секретарь писателя рассказала, что он чувствует себя хорошо и пребывает в бодром расположении духа. 7 мая писатель впервые вышел на связь после теракта. Он рассказал, что в машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. По его словам, исполнитель теракта после взрыва первого СВУ испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.

Пермяков в ходе допроса признался, что заложил на пути следования автомобиля Прилепина взрывное устройство и привел его в действие дистанционно.