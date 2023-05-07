Стало известно о состоянии Прилепина после операции Губернатор Никитин: Прилепина вывели из медикаментозного сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российского писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, сообщил в своем Telegram-канале глава Нижегородской области Глеб Никитин. По словам врачей, состояние публициста оценивается как стабильное.

О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое, — написал Никитин.

Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила ТАСС, что писатель пребывает в хорошем настроении и передает всем привет.

В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне, — сказала Кондакова.

Накануне Никитин сообщал, что Прилепина прооперировали в одной из больниц Нижнего Новгорода. Консилиум врачей решил не транспортировать публициста в Москву. Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев сообщал, что писатель получил сотрясение мозга, серьезные травмы руки и ног. При этом глава Нижегородской области заявил, что Прилепил получил незначительные переломы.

Прилепин был ранен при подрыве автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая. В машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По версии следствия, в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. По имеющимся данным, мужчина 1993 года рождения ранее был судим. Позднее сообщалось, что правоохранители задержали второго подозреваемого в причастности к покушению на писателя.