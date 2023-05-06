Захара Прилепина прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи прооперировали писателя Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, его здоровью ничего не угрожает, сообщают «Известия». Состояние публициста медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

Помощник Прилепина Дмитрий Кузнецов сообщил «Известиям», что связывался с писателем, и пояснил, что тот «жив и это главное».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в видеообращении в Telegram, что посетил Прилепина в госпитале. Видео было записано в стенах медучреждения.

Глава региона подтвердил, что медики закончили оперировать пострадавшего писателя. Он пояснил, что операция прошла успешно, после нее Прилепин пришел в себя. Однако после хирургического вмешательства писателя ввели в медикаментозный сон для более быстрого восстановления.

Никитин добавил, что Захар Прилепин родился не в рубашке, а в бронежилете.

Вместе с тем губернатор выразил сожаление в связи со смертью соратника Прилепина и пожелал эффективной работы сотрудникам силовых структур в поимке организаторов и исполнителей теракта.

На текущий момент задержано двое подозреваемых в совершении этого теракта. Первым оказался мужчина 1993 года рождения. Telegram-канал «112» писал, что в ходе дачи показаний он рассказал, что был завербован одной из украинских спецслужб и последним его заданием было получить паспорт РФ, переехать в страну и ликвидировать Прилепина.

Второй подозреваемый, Александр Пермяков, на допросе рассказал, что заложил бомбу по пути следования автомобиля публициста и привел ее в действие дистанционно.