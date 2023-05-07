«Бог есть»: Прилепин впервые рассказал о покушении Прилепин заявил, что высадил дочь из автомобиля за пять минут до взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин, пострадавший при подрыве автомобиля 6 мая, сообщил в Telegram-канале, что взрывное устройство находилось под колесом со стороны пассажира. Публицист получил два перелома ноги, один из них открытый, а также другие травмы. Прилепин в момент взрыва находился за рулем. Он выразил глубокое сожаление в связи со смертью своего телохранителя Александра Шубина, который сидел на пассажирском сиденье.

Прилепин сообщил, что из-за взрыва он потерял сознание на три минуты. Очнувшись, он подполз к выбитому стеклу. К месту трагедии сразу же поспешили селяне и помогли ему выбраться. Затем ему вкололи обезболивающее.

Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу, — пишет он.

Публицист подчеркнул, что в машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. По его словам, исполнитель теракта после взрыва первого СВУ испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, сообщил публицист.

Кроме того, писатель подтвердил, что незадолго до взрыва с ним в машине ехала его дочь, которую он высадил за пять минут до детонации СВУ.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал и молился за него.

Спасибо Пригожину, Медведеву, Захаровой, Симоньян, Миронову, Боякову, всем бойцам и офицерам «Оплота», братьям военкорам за то, что сразу отозвались, — сказал Прилепин.

Писатель добавил, что он и его телохранитель начали строить молельню в деревне. Прилепин пообещал завершить ее строительство, подчеркнув, что она будет названа в честь святого Александра.

Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра. Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим, — отметил он.

Ранее стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. Мужчина 1993 года рождения ранее был судим. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого.