Военкор Коц объяснил, почему контрнаступление ВСУ обречено на провал Военкор Коц: контрнаступление ВСУ провалится из-за численного равенства с ВС России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Предстоящее украинское контрнаступление с большой вероятностью провалится, поскольку ВСУ не хватает нужного количества бойцов, заявил в беседе с URA.RU российский военкор Андрей Коц. По его словам, сейчас в зоне военной операции с российской и украинской стороны находится примерно равное количество сил, в то время как для проведения наступления необходимо численное преимущество минимум в три раза.

Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело. Наступающий должен превосходить по численности обороняющегося втрое. При боях в городах — в пятеро, а в горно-лесистой местности — в семеро, — сказал Коц.

Он отметил, что российская сторона готова дать отпор на любом участке фронта. Военкор уточнил, что Вооруженные силы России уже укрепили оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях на случай возможной атаки.

Ранее газета Washington Post по итогам общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым писала, что Киев надеется снизить ожидания Запада от планируемого контрнаступления. Так, Резников сказал, что подобные ожидания в результате могут привести к «эмоциональному разочарованию». Издание отмечает, что Украина не уверена в возможности переломить ход конфликта.