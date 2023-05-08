Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил со ссылкой на украинских военных аналитиков, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону украинской армии в последних подконтрольных Киеву кварталах в западной части Артемовска. По сведениям канала, подразделения ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации. Минобороны эту информацию не комментировало.