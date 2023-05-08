Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил со ссылкой на украинских военных аналитиков, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону украинской армии в последних подконтрольных Киеву кварталах в западной части Артемовска. По сведениям канала, подразделения ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации. Минобороны эту информацию не комментировало.
Ожесточенные бои вдоль участка улицы Медведева и Черняховского <...>. В районе перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса с наступлением темноты ЧВК «Вагнер» ведет штурмовые действия, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что бойцы ЧВК «Вагнер» стремятся прорвать оборону украинских войск северо-западнее Индустриального колледжа.